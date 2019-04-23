محمد بن عبدالرحمن يتفقد مباحث #الزلفي: #المملكة عزيزة بقيادتها وعصية على أي مزايدات

صحيفة الخليج الالكترونية

تفقد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، مركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض مؤخرًا لهجوم إرهابي وتصدت له قوات الأمن، حيث وقف على موقع إحباط العملية الإرهابية والآثار الناجمة عن محاولة الاقتحام البائسة.

وعقد نائب أمير منطقة الرياض بحضور محافظ الزلفي اجتماعًا مع مدير مباحث منطقة الرياض وعدد من ضباط المباحث قدم فيه إيجازًا عن الترتيبات الأمنية بالمركز والتعامل مع المواقف المفاجئة والجاهزية والرصد الأمني.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في تصريح صحفي خلال الزيارة: “هذه الدولة المباركة قامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي عصية على أي مزايدات من أفكار متطرفة أو ضالة وهذه الدولة، عزيزة بقيادتها التي تهتم بأمنها وأمانها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوطن غني بفضل من الله ثم برجاله الذين وقفوا وقفة صادقة وأبلوا بلاء مشرفًا في الميدان”.

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وأضاف نائب أمير الرياض: أشكر الجميع في الإدارات الأمنية بمحافظة الزلفي ومدينة الرياض على جهودهم وأقف اليوم بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي أمرني بتبليغ شكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمنسوبي المباحث في الزلفي والشرطة بالمحافظة على عملهم ومتابعتهم ولا يستغرب عليهم هذا الإنجاز، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

من جهة أخرى، زار نائب أمير منطقة الرياض مركز شرطة الزلفي والتقى خلالها مدير المركز وكبار الضباط واستمع منهم إلى إيجاز عن الأعمال الأمنية والتعاملات الحقوقية.