تحذيرات.. #غبار يحجب الرؤية على عدة طرق بـ #مكة_المكرمة

صحيفة الخليج الالكترونية

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، مساء اليوم الثلاثاء، من غبار يحجب الرؤية على بعض الطرق في مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد أن هناك تدنيًا للرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء متفرقة من طرق الطائف- الرياض، ورنية- الخرمة، مع هطول أمطار غزيرة على مركز قيا جنوب محافظة الطائف.

وفي وقت سابق، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ5 من فجر الأربعاء.