حساب_المواطن يوضح.. متى تُصدر نتائج #دراسة_الأهلية؟

صحيفة الخليج الالكترونية تساءل مواطنون ومستفيدون عن موعد إعلان نتائج دراسة الأهلية في برنامج حساب المواطن، خاصةً لمن أدخل تعديلات الدخل أو الحالة الاجتماعية. وأكد حساب المواطن ردًّا على الاستفسارات أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكان المواطنين معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

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