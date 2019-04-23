شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء، استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، ونجران، والرياض، والمرتفعات الجنوبية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

فيما توقعت تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات كل من: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.