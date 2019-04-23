نائب أوباما يعتزم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة

ونقلت الشبكة عن مصادر مقربة من بايدن "لم تكشف عنها" أن نائب الرئيس السابق سيعلن عن ترشحه بعد غدٍ الخميس، بحسب "الأناضول".
وعمل بايدن (76 عامًا) نائبًا لأوباما في الفترة من عام 2009 إلى 2017.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في الثالث من نوفمبر 2020.
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