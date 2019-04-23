نائب أوباما يعتزم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنّ جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يعتزم الإعلان عن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة 2020.

ونقلت الشبكة عن مصادر مقربة من بايدن "لم تكشف عنها" أن نائب الرئيس السابق سيعلن عن ترشحه بعد غدٍ الخميس، بحسب "الأناضول".

وعمل بايدن (76 عامًا) نائبًا لأوباما في الفترة من عام 2009 إلى 2017.

Advertisements

وينضم بايدن إلى عدد كبير من الأمريكيين الذين أعلنوا حتى الآن ترشحهم لرئاسة الولايات المتحدة لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في الثالث من نوفمبر 2020.