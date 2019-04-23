شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق حساباتها.. الرئاسة السورية تدشن حساب جديد على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الرئاسة السورية عن إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، موضحة أنها دشنت حساب جديد بديلًا للحساب المغلق من قبل إدارة الموقع، والذى جاء بعد إغلاق قناة الرئاسة السورية على موقع يوتيوب مرات عدة سابقة.



بيان الرئاسة السورية

وكتبت الرئاسة السورية، فى صفحتها الجديدة "حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية على إنستجرام.. نعتذر عن قلة عدد المنشورات على الحساب لكونه لا يزال جديدًا"، مضيفه "بعد إغلاق قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على موقع "يوتيوب" مرات عدة.. إدارة إنستجرام تقوم بإغلاق حساب الرئاسة على موقعها دون سابق إنذار أو تقديم سبب منطقى لذلك.. مع منع كل الأجهزة التى كان هذا الحساب يدار عبرها من الدخول إلى الموقع كليًا".

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وأضافت فى بيان، اليوم الثلاثاء، "وعليه.. ومع تزايد الحصار الشامل المفروضعلى سوريا منذ بداية الحرب.. والذى اتسع على ما يبدو ليشمل بعض الحسابات والقنوات الرسمية والوطنية على مواقع التواصل الاجتماعى.. والتى تم انتقاؤها بشكل مدروس من قبل إدارة تلك المواقع.. فإننا ننبه جميع متابعينا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إجراءات أخرى مشابهة على صعيد العالم الافتراضى.. تصب فى صالح تصعيد ما يسمى بـ"الحرب الناعمة" على سوريا بعد انحسار الحرب العسكرية.. ونؤكد أنه فى حال طرأ أى جديد فإننا سنعلن عنه فى حينه عبر وسائل الإعلام الرسمية المعروفة".



الحساب الجديد للرئاسة السورية على إنستجرام