الارشيف / اخبار الخليج

رئيس الوزراء العراقى يعلن توجيه دعوة رسمية لبابا الفاتيكان لزيارة بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يعلن توجيه دعوة رسمية لبابا الفاتيكان لزيارة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، توجيه دعوة رسمية إلى بابا الفاتيكان لزيارة العراق.

 

وقال عبد المهدي - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم توجيه دعوة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لزيارة العراق، مضيفًا أن التعاون مستمر مع دول الجوار والمحيط الإقليمي لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

Advertisements

 

وأشار عبد المهدي إلى أن العراق عرف العالم بسياسته الجديدة القائمة على أساس تفعيل المشتركات.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقى يعلن توجيه دعوة رسمية لبابا الفاتيكان لزيارة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا