شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يعلن توجيه دعوة رسمية لبابا الفاتيكان لزيارة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، توجيه دعوة رسمية إلى بابا الفاتيكان لزيارة العراق.

وقال عبد المهدي - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم توجيه دعوة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لزيارة العراق، مضيفًا أن التعاون مستمر مع دول الجوار والمحيط الإقليمي لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأشار عبد المهدي إلى أن العراق عرف العالم بسياسته الجديدة القائمة على أساس تفعيل المشتركات.