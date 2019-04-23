الخطوط السعودية تؤكد وفاة طيارين سعوديين بهجمات سيرلانكا

أعلن مركز الاتصال التابع للخطوط الجوية السعودية في بيان، وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة، مشيرا إلى أن أحمد جعفري، أمضى خمسة وعشرين عاماً في الشركة، وكان مثالاً للتفاني والإخلاص، فيما التحق هاني عثمان بالشركة، قبل عامين؛ بحسب "العربية نت".

وبالأمس أعلنت الخطوط السعودية عن تعذر الاتصال باثنين من ملاحيها، بعد التفجيرات الإرهابية، التي شهدتها كنائس وفنادق سريلانكا في كولومبو، بعد أن استهدف أحد التفجيرات الفندق، الذي يسكن فيه الطاقم التابع للخطوط السعودية.

يذكر أن المواطنين كانا ضمن طاقم الطيران السعودي، المكون من 10 أشخاص.

واستهدفت، الأحد الماضي سلسلة هجمات كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة، كولومبو، ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وخلفت التفجيرات مقتل 290 شخصا، وإصابة 500 آخرين. وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".