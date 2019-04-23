هبوط اضطراري لطائرة قرب الخرطوم (صورة)

هبطت الطائرة من طراز "آن-26" (أنطونوف-26)، أثناء دخولها المجال الجوي السوداني، بسبب تعرضها لعطل فني، ونفاد الوقود منها، بحسب موقع "ذا أفياشن هيرالد".
وكانت الطائرة متجهة من جيوبتي إلى الخرطوم، وكان على متنها طاقم مكون من 5 أفراد، فاضطرت للهبوط في منطقة مفتوحة، بعد نفاد الوقود منها.
وفيما لم تقع أي إصابات نتيجة الهبوط الاضطراري، إلا أن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة.
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