شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم بحوزته قطعة حشيش في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

تمكَّنت الجهات الأمنية بجدة؛ من ضبط مقيم عربي، وعثر بحوزته على قطعة حشيش تزن جرامين اثنين مخبأة داخل مركبته بحي النعيم.

وأثناء قيام دوريات المهام بنقطة أمنية بحي النعيم بجدة، تم إيقاف شخص من جنسية عربية في العقد الثالث من عمره، وفي وضع الارتباك، وبعد تفتيشه وتفتيش المركبة التي يستقلها، عُثر على قطعة حشيش تزن جرامين اثنين بحوزته.

وتحفظت دوريات الأمن على الشخص، وتم تسليمه والمضبوطات إلى الجهة المختصة لإكمال اللازم.