شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عريف إثر انقلاب مركبة دورية أمنية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:

تعرَّضت دورية أمنية تابعة لقوة أمن الطرق، اليوم الثلاثاء، لحادث انقلاب على الطريق الرابط بين الطائف والباحة؛ مما تسبب في وفاة قائدها.

وخرجت الدورية في مهمة عمل رسمية، وكان يقودها العريف وهو من منسوبي أمن الطرق، وتعرضت لحادث مروري أثناء أدائه مهمة رسمية، حيث انقلبت المركبة في منطقة كوبري غزايل، ليتوفى قائدها جراء إصابته.

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