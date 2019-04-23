قطار سوداني ينقل مئات المحتجين للمشاركة في اعتصام القيادة العامة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصل قطارٌ ينقل مئات المحتجين إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، من مدينة عطبرة وسط البلاد للانضمام إلى الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، ومطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ العديد من المحتجين جلسوا على ظهر القطار ولوحوا بالعلم السوداني أثناء مروره بمحطة قطارات بحري شمال الخرطوم، قبل أن يصل إلى موقع الاحتجاج.

وهتف المحتجون القادمون من عطبرة التي خرجت منها أول تظاهرة ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في 19 ديسمبر، "حرية، سلام، عدالة".

واكتظت محطة بحري لساعات بالمؤيدين للمحتجين، وانتظروا على السكة الحديدية لاستقبال القطار الذي وصل إلى محطته الاخيرة أمام مقر الجيش وسط الخرطوم.

ونادى المحتجون بالانتقام لقتلى نظام البشير، وهتفوا "الدم بالدم، ولن نقبل التعويض".

وذكر مسؤولون أنّ 65 شخصا قتلوا على الأقل في العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ ديسمبر الماضي.

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وتحوَّلت الاحتجاجات التي اندلعت في عطبرة الى تظاهرات ضد حكم البشير في كافة أنحاء البلاد أدت في النهاية إلى الإطاحة به في 11 أبريل الجاري.

ويتمسّك قادة الاحتجاج الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي كل بموقفه منذ عزل الجيش للرئيس عمر البشير في 11 أبريل تحت ضغط الشارع، ويريد الطرف الأول انتقال الحكم إلى سلطة مدنية، الأمر الذي يرفضه الطرف الثاني حتى الآن.

وقامت مجموعات من الصحفيين والأطباء والمهندسين والأطباء البيطريين بمسيرة اليوم الثلاثاء إلى موقع الاعتصام في الخرطوم وطالبوا بانتقال السلطة الى المدنيين.

وفي شرق السودان، انضم مئات المحتجين إلى اعتصام أمام مبنى للجيش في بلدة كسلا الحدودية، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.