نتنياهو وزوجته يستفزان العرب بـ«مقطع فيديو».. ماذا فعلا في الجولان؟

جاء ذلك فى خطوة لاستفزاز مشاعر العرب والدول الرافضة للاعتراف الأمريكى بسيادة دولة الاحتلال على الأراضى السورية.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن في شهر مارس الماضى الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ما أثار ردود أفعال رافضة من العديد من دول العالم.
والجولان أراضٍ سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولى رقم 497، الصادر بالإجماع فى 17 ديسمبر 1981، والذى يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانونى دولى.
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