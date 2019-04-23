نتنياهو وزوجته يستفزان العرب بـ«مقطع فيديو».. ماذا فعلا في الجولان؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، هضبة الجولان فى سوريا، اليوم الثلاثاء، ترافقه أسرته.

جاء ذلك فى خطوة لاستفزاز مشاعر العرب والدول الرافضة للاعتراف الأمريكى بسيادة دولة الاحتلال على الأراضى السورية.

واحتفى نتنياهو بزيارته بنشر صوره مع أسرته، معلقًا عليها: "زرت مع عائلتي الكنيس اليهودى القديم في كفر ناحوم وموقع غاملا الأثرى في الجولان، ما أجملك يا أرض إسرائيل".

وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلى، استفزازه للعرب، بنشر مقطع فيديو وزوجته سارة تقف إلى جواره، معلقًا عليه "سأطلق اسم الرئيس الأمريكى ترامب على قرية أو مدينة فى هضبة الجولان امتنانًا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".

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وقال نتنياهو عبر الفيديو: "أتواجد هنا مع عائلتى وجماهير حاشدة من المواطنين الإسرائيليين عند سفح هضبة الجولان، ونفرح فرحًا حقيقيًا بمناسبة حلول عيد الفصح وببلادنا الجميلة، وهناك فرح آخر لأننى حققت قبل عدة أسابيع اعترافًا رسميًا من قبل الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية الأبدية على هضبة الجولان".

وأضاف: "أعتقد أنّه يجب التعبير عن تقديرنا لذلك بإطلاق اسم دونالد ترامب على قرية أو مدينة فى هضبة الجولان، وسأطرح ذلك على جدول أعمال الحكومة فى القريب العاجل".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن في شهر مارس الماضى الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ما أثار ردود أفعال رافضة من العديد من دول العالم.

والجولان أراضٍ سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولى رقم 497، الصادر بالإجماع فى 17 ديسمبر 1981، والذى يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانونى دولى.