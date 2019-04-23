إحصائية دولية جديدة لعدد ضحايا عملية طرابلس في ليبيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 264 قتيلًا و1266 جريحًا.

وقال الناطق باسم المنظمة طارق جاراسيفيتش، في تصريحات للصحفيين، إن21 على الأقل من القتلى و69 من الجرحى مدنيون، لافتًا إلى أنّ المنظمة تساعد في علاج الجرحى وأنها عيَّنت فريقًا في المنطقة لهذا الغرض.

وفي هذا السياق، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، بأنّ 32 ألف مدني فرُّوا من مناطقهم منذ بداية الاشتباكات.

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وفي 4 أبريل الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًّا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) وقائد الجيش بالشرق خليفة حفتر.