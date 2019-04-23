بعد المبالغ الخيالية.. العثور على "خزن ضخمة" تخص البشير

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يتواجد البشير حاليا في سجن كوبر

ذكرت تقارير صحفية سودانية، الثلاثاء، أن خزنا سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله.

وذكرت صحيفة التيار في عددها الورقي الصادر، الثلاثاء، أنها علمت من مصادر، لم توضح هويتهم، أن البشير وشقيقه المتهم بالفساد العباس هما فقط من يعرفان الأرقام السرية لهذه الخزن.

وكانت النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسيل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

الشارع السوداني: لا نريد المفاوضات مع العسكر

إعادة تشغيل الفيديو التالي وفاة دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان عن عمر ناهز 98 عاما أصدر دوق لوكسمبورغ الأكبر هنري بيانا الثلاثاء أعلن فيه عن وفاة والده دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان عن عمر ناهز 98 عاما. وأشرف الدوق الأكبر الراحل على تحويل لوكسمبورغ إلى مركز مالي دولي. ولد الدوق الأكبر السابق جان في 5 يناير/ كانون الثاني 1921 واستلم عرش لوكسمبورغ في العام 1964 حتى تنازله في العام 2000، هو والد الدوق الحالي الدوق الأكبر هنري وإبن الدوقة الكبرى تشارلوتا وفيلكيس. اقرأ أيضا على يورونيوز: مقتل شخص و نزوح 1700 بسبب فيضانات بكيبيك الكندية شرطة كوسوفو تحقق مع عدة نساء بعد عودتهن من سوريا شاهد: ألمان يحيون عيد الفصح بتقليد يعود تاريخه للقرن التاسع عشر Euronews (Ar)

شاهد: الفلبين تستيقظ على زلزال جديد بلغت شدته 6.5 درجة تواصل فرق الإنقاذ في الفلبين البحث عن ناجين تحت أنقاض المبانى المتضررة جراء الزلزال الذي هز البلاد الإثنين وأودى بحياة 11 شخصا على الأقل. وتخوض فرق الإنقاذ حربا ضد الزمن للعثور على ضحايا أحياء خاصة في مبنى تجاري من أربعة طوابق انهار الثلاثاء بعد هزة جديدة بلغت شدتها 6.5 درجة على سلم ريشتر ضربت جزيرة سامار الثلاثاء. وتستخدم مختلف مصالح الإغاثة معدات الرفع الثقيلة وكلاب البحث بينما يتسابق العشرات من رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ العسكرية والمدنية لنقل أكوام من الخرسانة في بلدة بوراك الواقعة على بعد حوالي 108 كم شمال شرق العاصمة مانيلا. وقال مسؤولون أنه تم انقاذ سبعة أشخاص وانتشال أربع جثث من تحت الأنقاض ليلة الإثنين إلى الثلاثاء. الفلبين معرضة للكوارث الطبيعية بسبب موقعها في منطقة زلزالية في المحيط الهادئ تعرف بـ "حزام النار" التي ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي. هذه المنطقة على شكل حدوة حصان طولها 40 ألف كم، وتقترن بسلسلة شبه متصلة من الأخاديد المحيطية والأقواس البركانية، والأحزمة البركانية وحركات الصفائح التكتونية. ويقع على حزام النار 452 بركان ويحدث فيه أكثر من 75 في المائة من براكين العالم النشطة والخامدة. اقرأ أيضا على يورونيوز: مقتل شخص و نزوح 1700 بسبب فيضانات بكيبيك الكندية شرطة كوسوفو تحقق مع عدة نساء بعد عودتهن من سوريا شاهد.. أطفال الكهف يلتقون بغواصين أستراليين ساهما في إنقاذهم ويمتد هذا الحزام من نيوزيلندا مرورًا بالفلبين واليابانوألاسكا وولايتي أريكون وكاليفورنيا الأمريكتين، والمكسيك وجبال الإنديز في أمريكا الجنوبية. ويعتقد العلماء أن حركة الصفائح التكتونية هي التي تسبب الزلازل والثورانات البركانية في حلقة النار. وتتحرك الصفائح التكتونية على طبقة صخور ضعيفة حارة تنساب حتى لو ظلت صلبة. وينزلق طرف إحدى الصفائح التكتونية أسفل صفيحة تكتونية مجاورة في عملية تعرف باسم الإندساس. Euronews (Ar)

مقتل شخص و نزوح 1700 بسبب فيضانات بكيبيك الكندية أودت فيضانات الربيع بحياة شخص واحد وأرغمت ما يزيد على 1700 شخص على مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك في كندا حيث من المتوقع استمرار زيادة منسوب المياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار على مدى الأيام المقبلة. وأظهرت صور التُقطت من الجو أحياء كاملة مغمورة بالمياه فيما أذاعت محطات تلفزيونية إخبارية لقطات لسكان يصفون أكياس الرمال حول منازلهم لمنع تدفق مياه الأنهار الفائضة إليها. وذكرت وسائل إعلام أن امرأة عجوزا لقيت حتفها في مطلع هذا الأسبوع بعدما غمرت المياه طريقا كانت تسلكه بسيارتها. وأضرت الفيضانات حتى الآن بما يزيد على 4000 منزل بأنحاء كيبيك وفقا لموقع إلكتروني معني بالطوارئ في الإقليم، منها منازل في مدينتي لافال وجاتينو بمونتريال وجزء من منطقة العاصمة أوتاوا. وأعلنت الحكومة الاتحادية توجيه مساعدات طارئة إلى كيبيك تشمل نشر المئات من جنود القوات المسلحة، الذين وصلوا بالفعل، للمساعدة في صف أكياس الرمال وغيرها من الجهود. المزيد من الأخبار على يورونيوز: الشارع السوداني: لا نريد المفاوضات مع العسكر ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 والشرطة تعتقل 40 شخصا 10 ملايين دولار مكافأة من واشنطن مقابل معلومات توقف تمويل حزب الله وقال رالف جوديل وزير الأمن العام في بيان "على المواطنين الاطمئنان بأن الدعم سيصلهم". وقال فرانسوا ليجو رئيس وزراء كيبيك يوم الاثنين إن حكومته ستمنح تعويضات للضحايا إلى جانب حوافز مالية للناس حتى يغادروا المناطق التي تضررت بالفيضانات. Euronews (Ar) Advertisements 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

والسبت الماضي، أمر وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

ويتواجد البشير حاليا في سجن كوبر حيث اشارت أنباء عن تدهور حالته البدنية والنفسية.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أكد، الأحد الماضي، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأشار البرهان إلى أن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق عمر البشير) ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".

وبعد اكتشاف هذه الأموال فتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ"رويترز"، السبت.