السعودية تعدم 37 شخصا لإدانتهم بتهم متعلقة بـ"الإرهاب"

دبي - بواسطة محمد فارس كشفت وزارة الداخلية السعودية، في بيان رسمي، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 مواطنا سعوديا، لإدانتهم بتهم متعلقة بـ"الإرهاب". وبهذا يصل عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام إلى 100 شخص خلال العام الجاري. © متوفر بواسطة Deutsche Welle صورة من الأأرشيف لعدد من رجال الشرطة بالسعودية.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء (23 نيسان/ أبريل 2019) تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة بـ"الإرهاب".

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه تم تنفيذ أحكام الإعدام في خمس مناطق هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية، حيث العدد الأكبر من السكان من الأقلية الشيعية. وذكر البيان أنه تمت إدانتهم "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى".

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وتقوم السعودية بتنفيذ غالبية أحكام الإعدام بقطع الرأس بالسيف، لكن الوزارة أوضحت أنه تمت "إقامة حد الحرابة" على اثنين من المدانين "مع صلب" أحدهما. وأعدمت السلطات السعودية مائة شخص على الأقل في قضايا مختلفة منذ بداية السنة الحالية، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الحكومية.

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق أحكام الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات. وفي عام 2018، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 146 شخصا، بحسب منظمة العفو الدولية، لتحتل السعودية المركز الثالث خلف الصين وإيران.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)