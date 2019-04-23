نتنياهو يطلق اسم ترامب على مستوطنة في الجولان السوري المحتل (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ينوي إطلاق اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مستوطنة في الجولان السوري المحتل.

وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، جولة إلى مرتفعات الجولان برفقة عائلته، حيث سجل شريطي فيديو، وقال في أولها باللغة الإنجليزية: «أتواجد هنا في مرتفعات الجولان الجميلة، وكل الإسرائيليين كانوا متأثرين عميقا عندما اتخذ الرئيس ترامب قراره التاريخي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان».

وتابع نتنياهو: «وفي هذا السياق، وبعد انقضاء عطلة عيد الفصح، أنوي عرض قرار على الحكومة يدعو إلى إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على قرية جديدة في مرتفعات الجولان».

وكان ترامب قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.