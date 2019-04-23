الإمارات تطلق وزارة "اللا مستحيل"

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وقال الشيخ محمد بن راشد، الثلاثاء، في تغريدات على موقع "توتير": "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات. وزارة اللامستحيل. وزارة غير تقليدية بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".
وأوضح حاكم دبي أن وزارة اللامستحيل "ستبدأ عملها على عدة مشاريع. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوما إلى 6 دقايق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الإمارات".
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن "المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة وطريقة عملها، والمستحيل ليس في قاموسنا وليس جزءا من تفكيرنا ولن يكون جزءا من مستقبلنا".
فيديو: الشرطة الإماراتية تبدأ استخدام الدراجات الطائرة
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فيديو: سعودية قررت الزواج من مريض إيدز.. هذه خطورة قرارها
عندما اتخذت أمل الفتاة السعودية العادية قرار الزواج لم تكن تتخيل أنها تتخذ قرار سوف يؤثر على حياتها وحياة أولادها فيما بعد، فخلال فحوصات قبل الزواج اكتشفت أن خطيبها مصاب بمرض ضعف المناعة البشري الإيدز. روت أمل قصتها من خلال برنامج الإعلامي السعودي داوود الشريان، لتُضيف أن خطيبها بمجرد ظهور النتائج عرض عليها الأمر لتختار إكمال الزواج أو إنهاء الأمر عند هذا الحد إلا أنها قررت استشارة طبيب مختص قبل اتخاذ أي قرار. فيديو: ظهور مخيف لأطول ثعبان في العالم يتخطى الـ100 متر ويقطع طريق عام 7awi 1 فيديو: ظهور مخيف لأطول ثعبان في العالم يتخطى الـ100 متر ويقطع طريق عام شاهد أيضاً: فيديو: ظهور مخيف لأطول ثعبان في العالم يتخطى الـ100 متر ويقطع طريق عام وبالفعل وضح لها الأطباء تأثير مرض خطيبها على حياتها وحياة أولادها فيما بعد لتبدأ أمل رحلة إقناع أهلها بالزواج من شريك حياتها، خاصة وأن مرض زوجها لن يؤثر بأي شكل عليها أو على أطفالها فيما بعد. خلال الحلقة، يستعرض الإعلامي داوود الشريان معاناة مرضى الإيدز مع الزواج أو حتى في الحصول على أبسط الحقوق مثل الوظائف حيث قرر شاب آخر مشاركة قصته وصعوبة الحصول على عمل رغم أن القانون يسمح له بذلك إلا أن أصحاب العمل يرفضون دائمًا تعينه. في الحلقة أيضًا، يؤكد الأطباء أن الخطوة الأهم عند الإصابة بمرض الإيدز هي بدء العلاج، فإذا واظب المريض على تناول العلاج 6 أشهر لن ينقل المرض لأي شخص آخر. المزيد: فيديو: سعوديان قاما بضرب امرأة ورجل مسن في الشارع.. وغضب واسع في جدة شاهد: سعوديتان تهربان إلى جورجيا بهدف اللجوء إلى بريطانيا.. هذا ما حدث صور: ليست مزحة .. مقهى كامل مبني من ورق الكرتون حتى أثاثه ! تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو مذيعة شهيرة تقدم نصيحة لريهانا بخصوص حبيبها حسن جميل
وجهت الإعلامية الأمريكية الشهيرة ويندي ويليامز Wendy Williams رسالة صريحة للنجمة العالمية ريهانا Rihanna بخصوص حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل. صور ريهانا وحسن جميل في أحد المطاعم رغم حرصهما على التخفي عن الكاميرات 7awi 1 صور ريهانا وحسن جميل في أحد المطاعم رغم حرصهما على التخفي عن الكاميرات شاهدي أيضاً: صور ريهانا وحسن جميل في أحد المطاعم رغم حرصهما على التخفي عن الكاميرات وقالت ويندي ويليامز في برنامجها التليفزيوني: "بالمناسبة ريهانا.. ابقي علاقتك مستمرة مع رجل الأعمال السعودي.. دعيني أخبرك شيئاً، حسن جميل يبدو كشخص جيد، فهو يمتلك نقوده الخاصة، ورغم أن ثروة عائلته تبلغ 1.5 مليار دولار، إلا أنه يعمل بجد وليس مجرد وريث كسول". وأكملت الإعلامية الأمريكية: "علاقتهما مستمرة منذ عام 2017 بعيداً عن وسائل الإعلام، لذلك ربما يجب عليهما الزواج والإنجاب.. أعتقد أنه الرجل المثالي بالنسبة لها لأن كلاهما مشغولاً بشدة، لذلك فإنهما عندما يلتقيان.. تتحول الأمور بينهما لسحر". تصريحات ويندي ويليامز جاءت بعد اعترافها بخيانة زوجها لها مع زميلة لهما تعمل في البرنامج، حيث قامت بفصلهما معاً من العمل لديها ثم تقدمت بأوراق الطلاق، وأرادت أن توضح لجمهورها أن الحب الحقيقي موجوداً بدليل علاقة حسن جميل وريهانا العاطفية برغم وجود الكثير من الاختلافات الثقافية بينهما. المزيد: صور أغرب اختيارات النجمات لمناكير الأظافر: أحلام تتألق بالماس والذهب صور ريهانا وحبيبها حسن جميل في موعد غرامي جديد احتفالاً بالكريسماس هل فعلاً انفصلت ريهانا مجدداً عن حبيبها حسن جميل بسبب صورها العارية؟ شبيهتا شيرين عبد الوهاب وريهانا تشعلان الأجواء بشدة.. شاهدوا الصور! تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو نهى نبيل تعلق على أزيائها المثيرة للجدل في مهرجان Coachella 2019
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علقت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل على أزيائها المثيرة للجدل في مهرجان Coachella 2019، وذلك بعد أن لاحظ الكثير من متابعيها أنها فضلت الظهور بأزياء محتشمة أنيقة بدلاً من ملابس البحر الصيفية المكشوفة على غرار الكثير من النجمات العالميات اللاتي حضرن الحدث. 4 نجمات يحيرن الجمهور بصورهن على بوسترات مسلسلات رمضان 2019 7awi 1 4 نجمات يحيرن الجمهور بصورهن على بوسترات مسلسلات رمضان 2019 شاهدي أيضاً: 4 نجمات يحيرن الجمهور بصورهن على بوسترات مسلسلات رمضان 2019 قالت نهى نبيل لبرنامج Trending: "أنا دائماً كده.. هذا الذي تربيت عليه.. العائلة محافظة نوعاً ما، وأنا أضعهم في اعتباري عندما أختار ملابسي.. والأمر يتعلق بي أيضاً.. فأنا أحب موضة الأزياء المحتشمة غير الكاشفة، ودائماً هذه شروطي في أي حدث.. أظهر بشروط وشخصيتي.. أنا أؤمن أنه ليس عليكِ أن تكشفي كل شيء لكي تلفتي الانتباه". وكانت الفاشينيستا الكويتية قد حضرت مهرجان Coachella هذا العام وأطلت على مدى 3 أيام بعدة إطلالات راقية وأنيقة، لكن البعض انتقدها لأنها لم تطل بملابس صيفية جريئة تناسب الحدث على غرار العديد من النجمات. المزيد: فيديو هيفاء وهبي تخطف الأنظار بتنورة قصيرة وترقص على أغنية Baby Shark صور ياسمين صبري وسيرين عبد النور تشعلان بوسترات مسلسلات رمضان 2019 صور وعد تتألق بإطلالة كلاسيكية براقة بالفضة والذهب.. شاهدي كيف أطلت! صور نجمات مسلسل Game of Thrones بإطلالات ملفتة على السجادة الحمراء تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تطلق وزارة "اللا مستحيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.