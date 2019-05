Nvidia تقدم كرت الشاشة GTX 1650 و1660 Ti لأجهزة الحاسب المحمول

دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

أعلنت شركة Nvidia اليوم عن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة GTX 1650 و1660 Ti التي تستهدف بها أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب منخفضة التكلفة.

تدعم شركة Nvidia الجيل القادم من أجهزة الحاسب المحمول منخفضة التكلفة والمخصصة للألعاب بإصدارتها الجديدة من كرت الشاشة مع كلاً من GTX 1650 و1660 Ti.

ومن المقرر أن يدعم كرت الشاشة GTX 1660 Ti أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب التي تأتي عند مستوى تسعير 799 دولار، حيث من المقرر أن تتوفر هذه الفئة من الأجهزة بالفعل بدءاً من اليوم، حيث تأتي الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة في أجهزة Acer Nitro 5، وAsus ROG Zephyrus G وDell G5، وGigabyte Aero 15، وLenovo Legion Y7000 إلى جانب MSI GS65 Stealth.

وتؤكد شركة Nvidia على أن كرت الشاشة GTX 1660 Ti سيدعم آداء أسرع 1.5 مرة في ألعاب Wolfenstein II، وShadow of the Tomb Raider وأيضاً Call of Duty: Black Ops 4.

كما أكدت الشركة على أن هذا الإصدار يأتي بمعدل تحديث يصل إلى 100 إطار لكل ثانية في ألعاب مثل Fortnite، وApex Legends.

أيضاً تأتي كرت الشاشة GTX 1650 بأداء أسرع 1.7 مرة من كرت الشاشة GTX 1050 في الألعاب ذاتها، حيث يمكن أن تقدم أداء يصل إلى معدل 60 إطار لكل ثانية في تحديث الإطارات في الألعاب القتالية بشكل خاص.

