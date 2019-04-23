مصادر يمنية: انتهاكات قاسية لمئات المختطفين فى سجون الحوثيين السرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم،الثلاثاء، بأن المئات من المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الحوثيين يتعرضون لأبشع الانتهاكات والممارسات القاسية من قبل عناصر الميليشيات.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن المصادر قولها إن السجناء يتعرضون للإهانات المتواصلة من قبل سجانيهم الذين يمارسون سياسة التجويع بحقهم ومنع إدخال الغذاء والدواء والمبالغ المالية لهم ، مشيرة إلى منع السجناء من دخول دورات المياه، فضلا عن منع الكثير من أسرهم وأهاليهم من الزيارة.
وأضافت أن الكثير من السجناء مصابون بعديد أمراض، وبعضهم يصارعون الموت، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة الخطيرة بينهم، نظراً للإهمال الطبي المتعمد من قبل سجانيهم.
وأكدت المصادر أن عناصر ومشرفي الميليشيات يقومون بمصادرة ملابس المختطفين والفرش الخاص بهم، كما يتعمدون إهانة بعض المختطفين أمام زائريهم في شباك الزيارات، فضلا عن نقل بعضهم إلى جهات غير معروفة.
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