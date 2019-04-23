السيسي: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لضمان بدء مفاوضات سياسية بين الأطراف الليبية

وأضاف السيسي، بحسب ما ذكرته صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان: "الشعب الليبي الشقيق تعرض لاستنزاف مقدراته وموارده بسبب التهريب والاتجار بالبشر"، مضيفا: "يجب التشديد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة لتيسير العودة للمفاوضات السياسية مع جميع الأطراف الليبية المعنية".

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وقالت الصحيفة إن السيسي أثنى على الدول المشاركة في الاجتماع الخاص ببحث الأوضاع في ليبيا.

وقالت إن حديث السيسي جاء خلال كلمته الافتتاحية بقمة "الترويكا" ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي، التي عقدت بقصر الاتحادية، بمشاركة رؤساء روندا وجنوب أفريقيا عضوي ترويكا الاتحاد الإفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسا للجنة المعنية بليبيا، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتابع السيسي: "اجتماعهم يأتي تلبية لدعم ليبيا ويهدف إلى حماية ليبيا من المخاطر والتدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأفريقي هي الأقرب لدعم ليبيا والقضاء على الإرهاب"، مضيفا: "يجب تمكين قوات الجيش والشرطة المدنية من أداء واجبها للحفاظ على النظام والاستقرار، والوصول إلى انتخابات نزيهة".