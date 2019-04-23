شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة سير اختبارات الطلاب إلكترونياً لأول مرة بـ«الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الشرقية: في خطوة تحدث لأول مرة في المنطقة الشرقية، استحدث مكتب التعليم بشرق الدمام التابع لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية نظاماً إلكترونياً لمتابعة سير الاختبارات. ويتيح هذا النظام الجديد لمدير مكتب التعليم والمشرفين متابعة سير الاختبارات إلكترونياً “أون لاين” بالتفصيل لجميع المدارس التابعة لمكتب شرق الدمام “بنين”. ويبلغ عدد هذه المدارس الخاضعة للنظام الإلكتروني الجديد 47 مدرسة لمرحلتي المتوسطة والثانوية، وأكثر من 20 ألف طالب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متابعة سير اختبارات الطلاب إلكترونياً لأول مرة بـ«الشرقية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.