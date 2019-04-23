شكرا لقرائتكم المغرب: محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندينافيتين بعد 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 23 أبريل 2019 - اخر تحديث في 23 أبريل 2019 / 16:52

الرباط - أ ف ب - تُعقد في 2 أيار (مايو) المقبل في محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل سائحتين اسكندينافيتين جنوب المغرب في عملية "إرهابية".



ويلاحق في القضية 24 شخصاً تراوح التهم الموجهة اليهم بين "تأليف عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية" و"الاعتداء العمد على حياة أشخاص" و"الإشادة بالإرهاب"، بحسب ما أفاد اليوم الثلثاء المحامي سعد السهلي وكالة "فرانس برس"، علماً بأنه يمثل بعض المتهمين في هذه القضية.

وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 سنة) والنروجية مارين أولاند (28 سنة) ليل 16-17 كانون الأول (ديسمبر) 2018 في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.

وبحسب مصدر أمني مغربي فإنّ الضحيتين اللتين عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الاطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجوّل في الجبال، "تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الرأس".

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وأثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنرويج. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تسجيل مصوّر عن جريمة قتل إحدى السائحتين"، أكّدت السلطات المغربية صحته.

وكانت السلطات المغربية أعلنت توقيف حوالي 20 شخصاً للاشتباه بتورّطهم في الجريمة التي اعتبرتها "إرهابية".

والمشتبه بهم الرئيسيّون بارتكاب هذه الجريمة هم 4 رجال تم توقيفهم في مراكش بعد أيام من مقتل الشابّتين، وتشتبه السلطات بأنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم "داعش"، من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سورية أو العراق.

ويحمل جميع المتهمين في هذه القضية الجنسية المغربية، باستثناء واحد يحمل جنسية سويسرية اسبانية.