شكرا لقرائتكم 10 قتلى و30 جريحاً باجتياح شرطي نيجيري موكباً بسيارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 23 أبريل 2019 - اخر تحديث في 23 أبريل 2019 / 16:59

كانو (نيجيريا) - أ ف ب - قُتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 30 طفلاً عندما صدم شرطي بسيارته مجموعة أطفال يشاركون في موكب بمناسبة عيد الفصح في شمال شرق نيجيريا، قبل أن يقضي الشرطي نفسه على يد الحشد الغاضب، وفق شهود ومصادر في الشرطة.



وقالت الناطق باسم شرطة ولاية غومبي ماري مالوم إن الحادث الدامي وقع عندما اجتاح شرطي وهو خارج الخدمة بسيارته موكباً يحتفل بعيد الفصح في الولاية. وأضافت: "قُتل 10 أشخاص، بينهم الشرطي ومتطوع عسكري كان برفقته".

وأضافت: "علمنا أن الحشد الغاضب هاجم الشرطي الذي لم يكن بزيه العسكري وكذلك صديق له كان برفقته وقتلهما". وأشارت مالوم إلى "إصابة 30 طفلاً بجروح يخضعون حالياً للعلاج في المستشفى بينما أخذ التحقيق مجراه".

وبحسب شهود عيان، فإن سائق السيارة قاد سيارته عمداً باتجاه الحشد بعد شجار حول الموكب الذي أقفل الطريق. وقال قائد فرقة "بويز بريغايد" إسحق كوادانغ، وهي جمعية دينية للفتيان في غومبي: "دخل سائق السيارة في مشادة ساخنة مع الأطفال قبل أن يفسحوا المجال أمامه للمرور، فقط من أجله، ليتحول ويقود سيارته باتجاههم في فورة غضب". وقال كوادانغ: "لقد فعلها عن عمد".