دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الجيل التاسع من معالجات Intel يدعم تقنية Wi-Fi 6 مع آداء أعلى في أجهزة الحاسب المحمول ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة إنتل عن الجيل التاسع من المعالجات من سلسلة H، حيث من المقرر أن يدعم تقنية Wi-Fi 6 في أجهزة الحاسب المحمول مع آداء أعلى من بين مميزات أخرى.

يدعم الجيل التاسع من معالجات إنتل الجيل القادم من أجهزة الحاسب بآداء أعلى بشكل خاص لأجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، أو الأجهزة الإنتاجية التي يأتي من بينها XPS 15، حيث من المتوقع أن يدعم الجيل الجديد من المعالجات الكثير من المهام منها ميزة بث محتوى الفيديو أو الألعاب، أو التصميم.

كما تأتي الآن سلسلة H من معالجات الجيل التاسع فقط، على أن تقدم إنتل لاحقاً سلسلة U وأيضاً سلسلة Y، لدعم آداء أفضل في أجهزة الحاسب المحمول المميزة بالحجم النحيف ومنها XPS 13 وSpectre x360 المميزة بشاشة 13 إنش على سبيل المثال، كما يأتي الجيل الجديد من المعالجات بمجموعة من المميزات التالية:

آداء أفضل مع Power Boost

يأتي معالج Core i-9980H بعدد 8 من الأنوية مع 5Ghz، وأيضاً 16 threads، ليحاكي آداء معالج أجهزة الحاسب المكتبي i9-9900K، كما يدعم المعالج آداء أسرع في معدل الإطارات بنسبة 18% في الألعاب، وأيضاً آداء أعلى بنسبة 28% في عرض وتحرير محتوى بدقة 4K.

أيضاً يأتي معالج Core i7-9750H بتردد 4.6Ghz و عدد 8 من الأنوية و8 thread ليدعم آداء أسرع بنسبة 33% وذلك عند مقارنة وحدة المعالج بالإصدار السابق Core i7-6700HQ، حيث يمكن أن تدعم اللاعبين بآداء أسرع بنسبة 56% في تحديث الإطارات في كل ثانية، وتحميل أسرع في الألعاب بنسبة 38%، أيضاً يمكن أن يدعم المصممين بنسبة 54% مع تحرير محتوى 4K في تطبيق Adobe Premiere Pro.

دعم معايير Wi-Fi 6

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يأتي الجيل التاسع من معالجات إنتل بميزة دعم معايير Wi-Fi 6 Gig+الجديدة، لدعم نقل البيانات بسرعة 10 جيجا بايت في الثانية، كما يأتي مع الجيل الجديد من المعالجات محول Wi-Fi 6 AX200 من إنتل والذي يدعم معايير 802.11ax بسرعة 2.4 جيجا بايت في الثانية، مع تردد 5 GHz.

لذا من المتوقع أن تدعم أجهزة الحاسب المحمول مع معالجات إنتل الجديدة تشغيل ألعاب 4K، وبث ألعاب أجهزة الحاسب المكتبي، وبث محتوى الفيديو، أيضاً من المتوقع أن تنتشر أجهزة الراوتر التي تدعم معايير Wi-Fi 6 خلال الفترة القادمة.

آداء أسرع في تخزين البيانات SSD وفي الذاكرة العشوائية

يأتي الجيل التاسع من معالجات إنتل مع ذاكرة Optane H10 التي تتميز بآداء فائق السرعة، كما تأتي بأقراص فلاشية مميزة بآداء سريع في تخزين البيانات، مع M.2 واحد، على أن تتوفر إختيارات في الذاكرة بين 16 و32 جيجا بايت، والتي يتم دمجها مع سعة تخزين Intel QLC 3D NAND التي تصل إلى 1 تيرابايت.

وتدعم هذه المميزات ف المعالجات تحميل الألعاب بآداء أكثر سرعة بنسبة 2.29%، وأيضاً آداء أسرع 1.63 مرة في فتح الملفات، أيضاً من المقرر أن تأتي أجهزة الحاسب المحمول المميزة بالجيل التاسع من معالجات إنتل بذاكرة 128 جيجا بايت في DDR4.

المصدر

هذا الموضوع الجيل التاسع من معالجات Intel يدعم تقنية Wi-Fi 6 مع آداء أعلى في أجهزة الحاسب المحمول ظهر على التقنية بلا حدود.