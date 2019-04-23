دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت عملاقة المعالجات الأمريكية إنتل عن مجموعة جديدة من معالجات الحواسب المحمولة ذات الأداء العالي والمواصفات المرتفعة وحواسب الألعاب التي تقدم ميزات مطورة وسرعات كبيرة تصل حتى 5 غيغاهرتز!.

المعالجات الجديدة تأتي ضمن سلسلة H ومن الجيل التاسع ولأنها ذات مواصفات عالية فهي شرهة للبطارية حيث تستهلك ثلاثة أضعاف معالجات الحواسب النحيفة ما يصل إلى 45 واط.

بداية مع معالج Core i9-9980HK الذي يتميز بسرعة تصل حتى 5 غيغاهرتز مع التوربو وهو غير مقفول ما يسمح للمستخدمين بكسر سرعته لزيادته إلى حدود جديدة.

يأتي هذا المعالج بثمانية أنوية و 16 قناة مع ذاكرة تخزين مؤقت 16 ميغابايت ويدعم بطاقات الشبكات اللاسلكية Wi-Fi 6 التي تعطي سرعات نقل بيانات لاسلكياً حتى 2.4 غيغابت في الثانية.

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لتعرف مدى التطور الحاصل في هذا المعالج، وعند مقارنته مع معالجات صدرت قبل ثلاثة أعوام فإنه يعطي سرعة أكبر 54% في معالجة الفيديو بدقة 4K و تحسن 56% في أداء الألعاب.

هذا المعالج متاح اليوم لعدد من كبار المصنعين مثل آيسر، أسوس، ديل، لينوفو، MSI، HP وغيرها. ويتوفر بخيارات Core i5, i7, و i9

أما معالجات الحواسب المكتبية فقد أضافت إنتل 25 معالج جديد من مختلف الفئات بدءاً من سيليرون وحتى i9 مع الجيل التاسع وهو ما سيعطي دفعة أداء أكبر في الحواسب منخفضة المواصفات والرخيصة.

التدوينة إنتل تعلن عن معالج للحواسب المحمولة بسرعة تصل حتى 5 غيغاهرتز ظهرت أولاً على عالم التقنية.