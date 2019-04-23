دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Asus تكشف عن أجهزة ROG Strix مع إضاءة RGB مميزة ومعدل تحديث إطارات 240Hz ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Asus اليوم عن إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة حاسب ROG Strix المخصصة للألعاب، والتي تأتي بإضاءة RGB مميزة ومعدل تحديث إطارات في الشاشة يصل إلى 240Hz.

تنطلق أجهزة حاسب ROG Strix Scar III وStrix Hero III الجديدة من Asus في الربع الثاني من 2019، وهي أحدث إصدارات الشركة من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، كما كشفت الشركة أيضاً عن جهاز Strix G الذي يختلف في التصميم وبعض المواصفات ويأتي اليوم بسعر 999 دولار.

ROG Strix Scar III وROG Strix Hero III

يأتي كلا الجهازين بالجيل التاسع من معالجات إنتل حتى Core i9-9880H، كما يتميز كلا الجهازين بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين فلاشية تصل إلى 1 تيربايت في SSD، كما يدعم كلا الجهازين منافذ TBD، ويضم كلا الإصدارين كرت شاشة تصل إلى GeForce RTX 2070.

ويختلف الجهازين في حجم الشاشة حيث يأتي ROG Strix Scar III بحجم 15.6 إنش مع دقة عرض 1080 بيكسل ومعدل تحديث إطارات 144Hz أو 240Hz، بينما يأتي جهاز ROG Strix Hero III بحجم 17.3 إنش في الشاشة مع معدل تحديث إطارات يصل إلى 144Hz، ودقة عرض 1080 بيكسل.

أيضاً يتميز ROG Strix Scar III بقياسات 14.2 في 10.8 في 1 إنش مع وزن 2.59 كجم، بينما يأتي جهاز ROG Strix Hero III بقياسات 15.7 في 1.6 في 1 إنش مع وزن 2.86 كجم.

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جهاز ROG Strix G

ينطلق هذا الإصدار بحجم 15.6 إنش في الشاشة بجودة عرض 1920 في 1080 بيكسل مع معدل تحديث إطارات 144Hz، أو نموذج بحجم 17.3 إنش في الشاشة بدقة 1080 بيكسل ومعدل تحديث إطارات 144Hz.

ويأتي النموذجين بالجيل التاسع من معالجات إنتل حتى Core i7-9750H، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين في SSD تصل إلى 1 تيرابايت، مع منافذ TBD، ويأتي الإصدار المميز بحجم 15 إنش في الشاشة بوزن 2.41 كجم، والمميز بحجم 17 إنش بوزن 2.86 كجم.

ويدعم هذه الإصدارات كرت شاشة من إنفيديا تصل إلى GeForce RTX 2070، ومن المقرر أن يتوفر للبيع اليوم بسعر يبدأ من 999 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Asus تكشف عن أجهزة ROG Strix مع إضاءة RGB مميزة ومعدل تحديث إطارات 240Hz ظهر على التقنية بلا حدود.