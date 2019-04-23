شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد معتقلى الخلية الإرهابية بمدينة "سلا" المغربية إلى 7 عناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية اليوم، الثلاثاء، اعتقال عنصر جديد من أفراد الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم (داعش) بمدينة سلا غربي البلاد، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 7 عناصر.

ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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كانت السلطات المغربية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، في مدينة (سلا)، مشيرة إلى أن الخلية تتكون من 6 أفراد، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما.