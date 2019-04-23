شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد معتقلى الخلية الإرهابية بمدينة "سلا" المغربية إلى 7 عناصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية اليوم، الثلاثاء، اعتقال عنصر جديد من أفراد الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم (داعش) بمدينة سلا غربي البلاد، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 7 عناصر.
ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
كانت السلطات المغربية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، في مدينة (سلا)، مشيرة إلى أن الخلية تتكون من 6 أفراد، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد معتقلى الخلية الإرهابية بمدينة "سلا" المغربية إلى 7 عناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.