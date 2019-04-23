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وقال البرهان لـ "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "تركيا، ومعظم الدول العربية والإسلامية اتصلت تطمئن على الأحوال"
© AFP 2019 / Sudan TV / AFP
وبخصوص قطر، أوضح رئيس المجلس أن "[قطر] أيضا اتصلت تطمئن على الأحوال".
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان يؤكد تلقيه اتصالات من تركيا وقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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