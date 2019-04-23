محمد بن زايد ورئيس جنوب السودان يبحثان علاقات البلدين

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واستعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس سلفاكير ميارديت علاقات الصداقة وفرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجنوب السودان في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تخدم البلدين؛ بحسب "البيان".
© AP Photo / Andrew Harnik
وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة، انطلاقا من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام لمختلف شعوب العالم.
من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن سعادته بزيارة دولة التسامح والسلام وواحة الأمان، مثمنا جهود الدولة ومبادراتها الإنسانية العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين مختلف شعوب وثقافات العالم ودوله.
وأكد اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها وتنويعها مع دولة الإمارات، التي تعد مركزا استثماريا واقتصاديا وتجاريا عالميا، بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.
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