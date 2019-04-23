أفادت القناة العبرية الـ12"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مستوطنا التقط صورة لحارس نتنياهو وهو يحمل سلاحا خاصا بإسقاط الطائرات الصغيرة، وذلك أثناء جولة نتنياهو وأسرته في مدينة قيساريا الشمالية، أمس الاثنين.
وأكدت القناة في فيديو نشرته على موقعها الإلكتروني أن السلاح صيني الصنع، مضاد للطائرات دون طيار، أو الطائرات المسيرة، وقد جرى استخدامه خلال الحرب الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في الموصل ومناطق عراقية أخرى، لإسقاط طائرات التنظيم التي كان يقوم بتسييرها لاستهداف القوات العراقية والأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل... حارس نتنياهو يحمل سلاحا جديدا (بالفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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