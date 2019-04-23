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© REUTERS / REUTERS TV
وقال البرهان في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك" اليوم ردا على سؤال حول الإجراءات التي ستتم في المستقبل القريب، وهل سيتم محاكمة قريبة لهؤلاء الأشخاص: "النيابة تولت أمر المعتقلين وبدأت الإجراءات الرسمية لمحاكمتهم".
وقال البرهان ردا على سؤال حول تقييمه لهذه المهلة التي أعطيت للمجلس العسكري، وكيف سيتم التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والسودان: "نحن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر، وأيضا الاتحاد الأفريقي، ونتمنى قبل نهاية الفترة المهملة أن تستطيع الحكومة المدنية أن تباشر مهامها".
يأتي هذا التصريح بعد أن اتفق قادة أفارقة على ضرورة إتاحة المزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية، مؤكدين حرصهم على استقرار السودان ووحدته.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس العسكري السوداني لـ"سبوتنيك": النيابة تولت أمر المعتقلين وبدأت إجراءات محاكمتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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