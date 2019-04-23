انت الان تتابع السعودية تتقدم 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف "مؤتمر البنية الرقمية" الذي اختتمت فعالياته أمس الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، عن تقدم المملكة 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت المتنقلة، حيث بلغت نسبة الزيادة في سرعة الإنترنت بالاتصالات الثابتة 46 %، بنسبة تحسن بلغت 366 % في سرعة الإنترنت بالاتصالات المتنقلة عن العام الماضي.. يأتي ذلك في ظل توجه المملكة لتحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن مستهدفات برامج رؤية 2030، والتي تهدف لبنية رقمية قوية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية وتحسين جودة الحياة.

وكشفت الأرقام المستعرضة خلال المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لإرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، عن إطلاق أول تجربة ناجحة للجيل الخامس، والتي يتوقع أن توفر 20 ألف وظيفة جديدة، و70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي، وخلق صناعة