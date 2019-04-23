السعودية تتقدم 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت

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كشف "مؤتمر البنية الرقمية" الذي اختتمت فعالياته أمس الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، عن تقدم المملكة 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت المتنقلة، حيث بلغت نسبة الزيادة في سرعة الإنترنت بالاتصالات الثابتة 46 %، بنسبة تحسن بلغت 366 % في سرعة الإنترنت بالاتصالات المتنقلة عن العام الماضي.. يأتي ذلك في ظل توجه المملكة لتحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن مستهدفات برامج رؤية 2030، والتي تهدف لبنية رقمية قوية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية وتحسين جودة الحياة.
وكشفت الأرقام المستعرضة خلال المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لإرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، عن إطلاق أول تجربة ناجحة للجيل الخامس، والتي يتوقع أن توفر 20 ألف وظيفة جديدة، و70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي، وخلق صناعة
وكشفت الأرقام المستعرضة خلال المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لإرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، عن إطلاق أول تجربة ناجحة للجيل الخامس، والتي يتوقع أن توفر 20 ألف وظيفة جديدة، و70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي، وخلق صناعة تقدر بأكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول 2030، بالإضافة إلى المدن الذكية في الرياض وينبع، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتي تهدف جميعها لتمكين رواد الأعمال في الشركات الناشئة في مجال التقنيات الرقمية الحديثة، حيث تم إنشاء محفظة لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وقال المهندس عبد الله الكنهل، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية، إن السعودية من الدول الرائدة في إطلاق خدمات الجيل الخامس.
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