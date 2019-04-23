انت الان تتابع اشتباكات بالأيدي في اجتماع «جبهة التحرير» بالجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جمال ولد عباس

شهد اجتماع حزب جبهة التحرير الجزائري لانتخاب أمين عام جديد، خلافات حادة بين أعضاء الحزب وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، فيما بدأت اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني أعمالها بعد خلافات بين أعضائها. يعقد حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر دورة استثنائية اليوم لانتخاب قيادة جديدة، بعدما حصل الأمين العام السابق جمال ولد عباس على ترخيص من وزارة الداخلية لتنظيم الاجتماع الطارئ. ويبحث اجتماع اللجنة المركزية، تنحية معاذ بوشارب المنسقِ العام لهيئة تسيير الحزب، وإقصائه بالتبعية من رئاسة المجلس الشعبي الوطني.

من جانبه، أعلن رئيس البرلمان الجزائري الأسبق سعيد بوحجة، اليوم الثلاثاء، أنه ترشح لرئاسة حزب جبهة التحرير الوطني. واتهمت قيادات بالحزب جمال ولد عباس باختيار شخصيات موالية للنظام السابق، واستبعاد شخصيات معارضة لحضور هذا الاجتماع. اقرأ أيضا: بعد رحيل بلعيز.. هل تسقط «الباءات» الباقية