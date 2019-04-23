انت الان تتابع وزير الخارجية السعودي: نرحب بالعقوبات على ايران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعربت المملكة العربية السعودية، عن ترحيبها البالغ بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الأخير، بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، وقال وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إن المملكة العربية السعودية تدعم بشكل كامل القرار الذي أعلنه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، باعتباره خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المُزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، بعد أن دأب النظام الإيراني على استخدام موارد الدولة الإيرانية لتمويل هذه السياسات الخطيرة، دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي.
وشدد العساف، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول. كما نوه العساف، إلى ما ورد من تصريحات
وشدد العساف، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.
كما نوه العساف، إلى ما ورد من تصريحات لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، والتي أكد فيها على التزام المملكة بمواصلة سياستها الراسخة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، مشددًا في الوقت نفسه على أن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين، من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
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