انت الان تتابع واشنطن ترصد 10 ملايين دولار لمعلومات عن حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الإدارة الأمريكية رصد مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات من شأنها وقف مصادر تمويل حزب الله اللبناني. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرب فيه واشنطن عن قلقها من تزايد دور الحزب في الحكومة اللبنانية وكذلك دوره الإقليمي حيث نقل ميليشياته إلى سوريا قبل سنوات لدعم نظام الأسد كما يدعم الحوثيين في اليمن. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي مايكل إيفانونف، إن المعلومات المطلوبة تتعلق بالنظام المالي للحزب أو الشخصيات التي أدارت هذه المنظومة أو سهلت العمليات المالية للحزب.

وصنفت الخارجية الأمريكية حزب الله كمنظمة إرهابية عام 1997، مؤكدة أنه يتلقى الدعم والتمويل والسلاح والتدريب من قبل إيران التي تصنفها واشنطن "دولة راعية للإرهاب". وأوضحت الخارجية الأمريكية أسماء 3 أشخاص قالت إنهم يقومون بأنشطة تدعم تمويل الحزب، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأنشطة هو المطلوب الإبلاغ عنه. وذكرت