الإمارات تنشئ وزارة جديدة باسم “اللا مستحيل”

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات الثلاثاء استحداث وزارة جديدة اسمها “وزارة اللامستحيل”، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات.. وزارة اللا مستحيل”، مشيرًا إلى أنها “وزارة غير تقليدية، بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء”.

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وأكد الشيخ محمد، أن الوزارة الجديدة تعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل.

وكتب في تغريدة أخرى: “المستحيل ليس في قاموسنا”.

وكان حاكم دبي، أعرب الإثنين عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات، وأكد في تغريدة: “لن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى”.

وكانت الإمارات استحدثت في عام 2016 وزارات للسعادة، والتسامح، والشباب.