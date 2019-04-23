الاتحاد الأوروبي يعطي عمالقة الإنترنت تقييمات مختلطة حول الشفافية

ذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن فيس بوك وغوغل وتويتر، أحرزوا تقدماً في زيادة الشفافية، فيما يتعلق بالإعلانات السياسية التي يقومون بعرضها، إلا أن الاثنين الأخيرين لم يحققا ما هو منشود في الاعلانات التي تروج لقضايا معينة.

وتصدر المفوضية تقييمات شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما تبنى الاتحاد الأوروبي خطة عمل لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت.

وتأتي المبادرة في أعقاب مدونة قواعد سلوك طوعية خاصة بالاتحاد الأوروبي، وقّعتها المواقع الثلاثة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتعتبر انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في أواخر مايو (أيار)، تحديداً، عرضة لهجمات المعلومات المضللة.

وقالت المفوضية إنها ترحب بجهود عمالقة الإنترنت الثلاثة، للبدء في تصنيف الإعلانات السياسية، بالاضافة إلى الاجراءات التي يقوم بها فيس بوك وتويتر، لإتاحة مكتباتهم الإعلانية للعامة.

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ويشار إلى أن غوغل تقوم باختبار نسختها الخاصة.

ومع ذلك، يتعين على الثلاثة تحسين تقنياتهم، حتى يتمكن خبراء طرف ثالث - مثل مراجعو الحقائق - من تقييم الإعلانات، بحسب المفوضية.

وفي حال لم تصل التعهدات الطوعية إلى الحد الكاف، فحذرت المفوضية من أنها قد تطبق قواعد ملزمة.

وستصدر المفوضية تقريراً شاملاً في نهاية العام.