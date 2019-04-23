إعدام 37 سعوديا لإدانتهم بالإرهاب

اسماء السيد - الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة ب"الإرهاب". وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه تم تنفيذ أحكام الإعدام في خمس مناطق هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية حيث العدد الأكبر من السكان من الأقلية الشيعية. وذكر البيان أنه تمت إدانتهم "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى".

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