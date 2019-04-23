وفاة مواطنين سعوديين في اعتداءات سريلانكا

اسماء السيد - كولومبو: أعلنت السفارة السعودية في سريلانكا وفاة مواطنين سعوديين، في التفجيرات التي استهدفت عدة مواقع يوم الأحد الماضي.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها "تنعي سفارة المملكة العربية السعودية لدى سيرلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، الذين وافتهما المنية يوم الأحد الماضي، إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة كولومبو. سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان".

يذكر أن المواطنين من طاقم الطيران السعودي، المكون من 10 أشخاص كان قادماً إلى سريلانكا بعد رحلة من السعودية.

وأوضح المتحدث باسم الخطوط السعودية فهد باهديله، أنه إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو، تم تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب بالتعاون مع سفارة المملكة في كولومبو، من خلال مكتب الخطوط السعودية في سريلانكا والمالديف، وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها.

كما نعى مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، الملاّحين السعوديين، بعدما تم التأكد من وفاتهما.