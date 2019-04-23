دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إيرادات تويتر تتجاوز التوقعات وتصل 787$ مليون في الربع الأول من 2019

أعلنت تويتر عن نتائج الربع المالي الأول من العام 2019 قبل قليل، وجاءت النتائج مبهجة بتفوقها على التوقعات. حيث استطاعت الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 787$ مليون مقارنة مع 665$ مليون من نفس الفترة العام الماضي، وهذه الإيرادات هي ثاني أعلى رقم خلال الفترة الأخيرة للشركة بعد الربع الأخير من 2018 عندما حققت 909$ مليون.

وتمكنت الشركة من تحقيق صافي دخل بقيمة 191$ مليون خلال الربع الأول، ونحو 0.25$ عائدات لكل سهم من أسهمها.

وقالت تويتر أن قيمة الإيرادات من الإعلانات خلال الربع الأول من 2019 وصلت 679$ مليون، مقسمة على 363$ مليون من الشركات داخل الولايات المتحدة الأمريكية و317$ مليون عالميًا.

وجاءت هذه الإيرادات بفضل 330 مليون مستخدم شهري نشط مقارنة مع 336 مستخدم شهري في نفس الفترة من العام الماضي، و134 مليون مستخدم يتلقون الإعلانات التي تنشر على المنصة مقارنة مع 120 مليون في نفس الفترة من 2018 أي أن المستخدمين الذين تستفيد منهم الشركة ارتفعوا بنحو 14 مليون مستخدم بالرغم من تراجع العدد الكلي للمستخدمين، وتعتبر هذه المرة الأخيرة التي ستنشر فيها تويتر عدد المستخدمين النشطين شهريًا وستكتفي بالحديث عن المستخدمين الذين تستفيد منهم بالإعلانات.

التدوينة إيرادات تويتر تتجاوز التوقعات وتصل 787$ مليون في الربع الأول من 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.