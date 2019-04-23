دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تعلن عن نتائجها للربع الأول من 2019

أعلنت شركة هواوي اليوم عن نتائجها للربع الأول من العام 2019، وكشفت أنها حققت عائدات بلغت 179.7 مليار يوان صيني (26.77 مليار دولار)؛ أي بزيادة قدرها 39% عن عائدات العام الماضي. وبلغ هامش الربح الصافي للشركة في الربع الأول من العام الجاري 8% بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.[1]

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وحافظت هواوي خلال الربع الأول على تركيزها الاستراتيجي على تطوير الأجهزة الذكية والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، فواصلت تعزيز كفاءتها ورفعت مستوى عملياتها في هذا المجال ما أسهم في تحقيقها أداءً قوياً في الربع الأول من العام 2019.

يشهد العام 2019 توسعاً كبيراً في نشر شبكات الجيل الخامس حول العالم، ما يفتح آفاق النمو بصورة غير مسبوقة أمام مجموعة هواوي لأعمال شركات الاتصالات. وحتى نهاية مارس 2019، وقعت هواوي 40 عقداً مع كبرى شركات الاتصالات العالمية لنشر شبكات الجيل الخامس، وأرسلت أكثر من 70000 محطة أساسية لتلك الشبكات إلى مختلف الأسواق حول العالم.

وفي الربع الأول من العام 2019، أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المؤسسات، منصتها الرقمية واستراتيجيتها الجديدة «هواوي في الداخل.» وتلتزم شركة هواوي بتأسيس ركائز رقمنة الصين وتطوير قلب عالم رقمي من خلال تقديم «المنصة الرقمية» التي تتمتع بإمكانيات شاملة للاتصال وذكاء واسع النطاق. ونفذت مجموعة هواوي لأعمال المؤسسات أيضًا أول نقطة وصول لاسلكية واي فاي6 في العالم تدعم شبكة الجيل الخامس. وبنهاية الربع الأول من العام 2019 نجحت هواوي بتوزيع تجهيزات واي فاي 6 بكميات أكبر من أي شركة أخرى حول العالم.

وتواصل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين منح العملاء مزيدًا من المنافع من خلال منتجاتها المبتكرة. وتتمحور استراتيجيتها حول توفير تجربة ذكية للمستهلكين في مختلف الظروف، وشحنت في الربع الأول من العام 2019 إلى الأسواق 59 مليون هاتف ذكي. وشهدت قطاعات أعمال أخرى مثل الحواسيب والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية الذكية ترحيبا قويا من المستهلكين حول العالم باتساع حصة هواوي نتيجة ابتكاراتها ومنتجاتها الرائدة وتجربة المستخدم الممتازة التي توفرها.

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ما زالت سحابة هواوي كلاود تحقق الابتكار تلو الابتكار. وهدفها الأول تطوير أفضل سحابة هجينة، لتقديم حلول ذكاء اصطناعي كاملة المزايا للصناعات الذكية، وتجسيد الذكاء الاصطناعي الشامل على أرض الواقع. ولهذا اختار أكثر من مليون مستخدم ومطور للمؤسسات الاعتماد على هواوي كلاود.

في الربع الأول من العام الجاري أطلقت هواوي خدمات هواوي كلاود في سنغافورة وأطلقت كذلك نموذج سوق نماذج الذكاء الاصطناعي. وحلت منصتها الشاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي -موديل آرتس- في المرتبة الأولى في مجالي التدريب على تصنيف الصور والاستدلال في مسابقة ستاند فورد داون بينش (Stanford DAWNBench) للتعلم العميق.

[1] البيانات المالية التي كشف عنها هنا أرقام غير مدققة مجمعة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ سعر الصرف في نهاية مارس 2019: 1 دولار أمريكي = 6.7112 يوان صيني (المصدر: رويترز).المزيد:

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