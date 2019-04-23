شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى يبحث مع رئيس جنوب السودان التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم،الثلاثاء، علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات، وعددًا من القضايا التي تخدم البلدين.
وذكرت وكالة الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - علاقات الصداقة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد ولي عهد أبو ظبي دعم بلاده للسلام والاستقرار في جنوب السودان، متمنيا أن يتعزز الأمن والاستقرار فيها، مشددًا على ضرورة مشاركة الأطراف كافة على بناء الثقة، وبذل مزيد من الجهود البناءة والفاعلة لدعم جهود المصالحة الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدامين في جنوب السودان.
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