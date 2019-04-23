شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة فرنسية ترفض عودة فرنسيات ذهبن إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت أكبر محكمة إدارية فى فرنسا اليوم الثلاثاء، طلب فرنسيات فى سوريا إعادتهن إلى البلاد قائلة إن قاضيا لم يستطع الحكم فى الأمر لأنه ينطوى على مفاوضات مع سلطات أجنبية. وقالت المحكمة فى بيان "يرفض مجلس الدولة طلبات قدمتها مواطنات فرنسيات يعشن فى سوريا حاليا مع أطفالهن للعودة".

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