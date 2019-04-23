البرهان لـ"سبوتنيك": نتمنى أن تستطيع الحكومة المدنية مباشرة مهامها قبل نهاية المهلة

موسكو — سبوتنيك. وقال البرهان في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك" اليوم، ردا على سؤال حول تقييمه لهذه المهلة التي أعطيت للمجلس العسكري، وكيف سيتم التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والسودان: "نحن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر، وأيضا الاتحاد الأفريقي، ونتمنى قبل نهاية الفترة المهملة أن تستطيع الحكومة المدنية أن تباشر مهامها".

يأتي هذا التصريح بعد أن اتفق قادة أفارقة على ضرورة إتاحة المزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية، مؤكدين حرصهم على استقرار السودان ووحدته.