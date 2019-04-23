نتنياهو: سأطلق اسم ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان

وقال في فيديو بصحية زوجته، سارة نتنياهو: "سأطلق اسم الرئيس الأمريكي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".

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