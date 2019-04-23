البرهان يشكر السيسي... ويؤكد لـ"سبوتنيك": روسيا دولة عظمى ونرجو منها الكثير

وأضاف البرها لـ"سبوتنيك": "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر والاتحاد الإفريقي، ونتمنى أن تستطيع الحكومة المدنية مباشرة مهامها قبل نهاية المهلة المحددة".

وتابع البرهان في تصريحاته: "روسيا دولة عظمى ونرجو منها الكثير في المستقبل، نقدِر لها دورها وموقفها.. وروسيا من المحطات الهامة في برنامج الزيارات الخارجية".

وقال البرهان في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول إذا ما تم نقاش تعهدات معينة أو مساعدات تقدمها روسيا في ظل الأزمة الراهنة: روسيا دولة حليفة وعلاقتها بالسودان علاقة قديمة وهي واحدة من الحلفاء التي علاقتهم أصلا ما انقطعت مع الشعب السوداني رغم تغيير الأنظمة، نحن نقدر لهم دورهم ونقدر موقفهم وتعاوننا فيهم أصلا ما انقطع ونرجو أن تكون هذه سانحة أن نشكرهم على موقفهم القوي والداعم روسيا دولة عظمى ونحن نرجو منها الكثير في المستقبل".

وأضاف البرهان أن الجانب الروس "ابدوا تعاطفهم مع الوضع في السودان وأبدوا النية بتقديم المساعدة"

وخلص قولا: "قطعا ستكون روسيا من المحطات الهامة في برنامج الزيارات الخارجية".