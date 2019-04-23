البرهان: إذا اقتضت الضرورة إنهاء عمل المجلس الانتقالي في السودان فسنقوم بذلك

ولفت في مقابلة تلفزيوينة إن النظام السابق له دور أساسي في الوضع الاقتصادي المتردي، مضيفا أن "الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان".

وأشار إلى أن "الحوار مستمر بشأن مستقبل المجلس العسكري في السودان"، وأن حكومة كفاءات وطنية في السودان هي المخرج للوضع الراهن. وقال "إذا اقتضت الضرورة إنهاء عمل المجلس الانتقالي في السودان فسنقوم بذلك".

وأكد أنه "سيتم حل جميع اللجان التي شكلناها وسنسير بالحكومة الانتقالية لبر الأمان. نحن منفتحون على الجميع والحوار مع جميع أبناء السودان. نحن نفضل أن تتم جميع الأمور بالتشاور ولن ننفرد بالقرار لأن ذلك سيتسبب في نتائج غير محمودة".