قائد الجيش الجزائري يعلق على تحرك القضاء ضد شخصيات مقربة بوتفليقة

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وحسب "رويترز" نقل التلفزيون عن صالح قوله "أثمن استجابة جهاز العدالة للتحرك السريع في متابعة قضايا الفساد".

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد لعشرين عاما، واتهمه خلالها المحتجون بالسماح باستشراء الفساد في أوساط النخبة السياسية في الجزائر.

ولعب صالح دورا في استقالة بوتفليقة بالمطالبة بعزله من المنصب، ويدعو منذ ذلك الحين إلى شن حملة على الفساد.