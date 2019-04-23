صحف سعودية:تضييق الخناق على إيران وإحباط مخطط إرهابي

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الصحف كشفت عن تهديد محمد علي الحوثي القيادي البارز في الميليشيات الانقلابية باليمن، بتفريغ نحو مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر، وهو ما يشير إلى كارثة بيئية قد تحدث

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا هجمات سريلانكا، كما تناولت إحباط مخطط إرهابي في المملكة، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. صحيفة "الرياض" تناولت تزايد عدد ضحايا سلسلة التفجيرات، التي ضربت سريلانكا إلى 310 قتلى إثر وفاة العديد من الأشخاص متأثرين بجروحهم. وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا في بيان له اليوم إن السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصا على خلفية التفجيرات، مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 310 قتلى. كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 290 شخصا ولا يزال عدد الجرحى قرابة 500.

فيما أشارت صحيفة "عكاظ" اتهام السلطات السريلانكية أمس الإثنين، شبكة دولية بالضلوع في التفجيرات الإرهابية التي خلفت نحو 310 قتلى وأكثر من 500 مصاب. وقال المتحدث باسم الحكومة راجيثا سيناراتني، إن التفجيرات التي استهدفت عدة كنائس وفنادق في عيد القيامة الأحد، تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية. وأضاف: "لا نعتقد

فيما أشارت صحيفة "عكاظ" اتهام السلطات السريلانكية أمس الإثنين، شبكة دولية بالضلوع في التفجيرات الإرهابية التي خلفت نحو 310 قتلى وأكثر من 500 مصاب. وقال المتحدث باسم الحكومة راجيثا سيناراتني، إن التفجيرات التي استهدفت عدة كنائس وفنادق في عيد القيامة الأحد، تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية. وأضاف: "لا نعتقد أن هذه الهجمات نفذتها مجموعة من الأشخاص الموجودين في البلاد، هناك شبكة دولية لم يكن من الممكن دون مساعدتها أن تنجح مثل هذه الهجمات"، لكن الحكومة عادت واتهمت جماعة التوحيد الوطنية بالوقوف وراء الاعتداءات، وقال إنها تحقق فيما إذا كان للجماعة "دعم دولي". وفي افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهدت أمس، لـ"تصفير" صادرات النفط الإيراني بقرارها إنهاء الإعفاءات التي منحتها لبعض الدول التي تستورد النفط من إيران مطلع الشهر المقبل. وقال البيت الأبيض في بيان إن القرار يهدف إلى خفض صادرات النفط الإيراني للصفر، وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس ترامب قرر وقف إعطاء أي تمديد للدول التي مُنحت هذه الإعفاءات لأن أوضاع السوق تسمح بذلك. مضيفا أن "الرئيس عندما قام بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، أعلن أنه سيمارس أقصى الضغوط على هذا النظام المارق لجعله نظاماً طبيعياً".

Advertisements صحيفة "الحياة" سلطت الضوء على إعلان مساعد وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بلينجسلي أمس، في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن عن مبادرة بتخصيص مكافأة تبلغ 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تسهم في عرقلة تمويل "حزب الله". وجاء الإعلان عن المبادرة بالتزامن مع إعلان إلغاء الاستثناءات من العقوبات لعدد من الدول التي كانت تستورد النفط الإيراني، بهدف تشديد الحصار على إيران.

وتحت عنوان "تهديد حوثي بكارثة بيئية في البحر الأحمر"، كشف "الشرق الأوسط" عن تهديد محمد علي الحوثي القيادي البارز في الميليشيات الانقلابية باليمن، بتفريغ نحو مليون برميل نفط خام في البحر الأحمر. وزعم رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا"، في تغريدة على "تويتر"، أن كمية النفط المخزونة في سفينة "صافر" العائمة قبالة الحديدة بدأت بالتسرب، مضيفاً أن المسؤولية ستتحملها الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، لعدم سماحهما لجماعته ببيع النفط المخزن وتحويله إلى جزء من المجهود الحربي للميليشيات.

ويقول خبراء إن هذا التهديد الحوثي، في حال نفذ، سيؤدي إلى كارثة بيئية. صحيفة "الوطن" كشفت عن الإيقاع بخلية إرهابية، حيث أوقع جهاز أمن الدولة، فجر أمس، بخلية إرهابية نشطة تضم 13 إرهابيا رتّبوا لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها، وذلك في عملية استباقية بعد متابعة ورصد مؤشرات قادت -بعد التحليل- إلى إسقاطهم، والقبض عليهم، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من إحباطه هجوما على مركز مباحث الزلفي وقتل المهاجمين الـ4.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن اللواء بسام عطية المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، أوضح أن التحريات الأمنية وإجراءات الاستدلال أدت إلى تحديد مقر مكان اجتماع الأربعة الذين قُتلوا أول من أمس، إضافة إلى 13 مشتبهاً به في استراحة في الريان بالزلفي تم اعتقالهم في العملية. وكشفت رئاسة أمن الدولة أن مهاجمي مقر المباحث العامة في الزلفي ينتمون إلى تنظيم "داعش".

وكُشف عن العثور على ما يشبه معمل لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة في الاستراحة التي دوهمت، أمس.

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